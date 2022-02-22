На подиуме "ЭКСПО-2020". Белорусская "Мельница моды" презентовала коллекции одежды в Дубае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская "Мельница моды" презентовала свои коллекции одежды в Дубае, сообщает БЕЛТА.

Показ состоялся на Национальном павильоне Республики Беларусь Всемирной выставки "ЭКСПО-2020". Коллекции одежды молодых белорусских дизайнеров - финалистов, победителей и призеров Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды" - вызвали интерес у посетителей выставки. Одежда была представлена в детском, подростковом и женском сегментах. Коллекции молодых отечественных дизайнеров соответствуют современному видению национальной моды. Кроме того, они представляют из себя органичное сочетание исторического прошлого и настоящего и выполнены из тканей белорусского производства.

На показе молодых дизайнеров присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок.-0-