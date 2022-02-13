На полигонах Беларуси продолжаются военные учения "Союзная решимость"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь продолжают отрабатывать вопросы ведения оборонительного боя. Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации выполняют задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На полигоне Брестский подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, Воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации отрабатываются вопросы взятия под охрану назначенных объектов, колонн подразделений тыла, вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.

На участке местности Гомель подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации проводится поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Также подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проводится усиление участков государственной границы.

На участке местности Барановичи механизированными подразделениями Вооруженных Сил Республики Беларусь и морской пехоты Вооруженных Сил Российской Федерации ведутся боевые действия на рубежах маневренной обороны. Осуществляется прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника.

На участке местности Лунинец штурмовой авиацией Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации проводится поддержка обороняющихся войск.

На участках местности Марьина Горка, Осиповичи, Пинск, Полесский, Мозырь и Речица подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации проводили совместное выполнение учебно-боевых задач.-0-

Фото Рамиля Насибулина