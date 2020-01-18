На полигоне МЧС ввели в строй две тренировочные площадки

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две тренировочные площадки введены в эксплуатацию на полигоне оперативно-тактической подготовки филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"Контейнерный городок" предназначен для тренировки спасателей в непригодной для дыхания среде, обучения основным приемам и способам тушения пожаров в условиях непрогнозируемой обстановки, а также подготовки их к работе в условиях высоких температур, задымленности и повышенной влажности, ведению поисково-спасательных работ. "Площадка для работы с аварийно-спасательным инструментом" предназначена для выполнения комплекса работ, связанного с использованием гидравлического, пневматического и электрифицированного аварийно-спасательного инструмента. Здесь спасатели смогут выполнять работы по перекусыванию арматуры, перерезанию деревянных конструкций, а также подъему и перемещению их элементов.

Тренировочные площадки введены в эксплуатацию в канун Дня спасателя, который в Беларуси празднуется 19 января.

Полигон оперативно-тактической подготовки спасателей создан в филиале "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС в 1998 году и является уникальной лабораторной базой под открытым небом, позволяющей моделировать весь спектр чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тренировка спасателей осуществляется на 43 специальных учебных площадках.-0-