На Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге прошел День Беларуси

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На Санкт-Петербургской рождественской ярмарке 25 декабря прошел День Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"В двух белорусских торговых домиках посетителям был предложен широкий ассортимент мясных и молочных продуктов, товаров народного потребления, - отметили в диппредставительстве. - На сцене свое мастерство демонстрировали коллективы народного танца, исполнители известных белорусских песен. Всех желающих приглашал в веселый хоровод белорусский Дед Мороз - Зюзя. Эту яркую и красочную программу подготовило для жителей и гостей Санкт-Петербурга белорусское диаспоральное объединение "Белые Россы".
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге начала свою работу 22 декабря на Пионерской площади недалеко от Витебского вокзала. Представлена продукция из 12 стран, а также из регионов России. Ярмарка завершится 7 января будущего года.-0-
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