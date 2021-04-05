На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

На Грушевке в ЖК "Гранд Хаус" достраиваются последние секции, сегодня ведутся работы по заполнению наружных стен кирпичом и остеклению окон. А это значит, что ключи от квартир их обладатели получат уже в 2021 году.

Пока еще можно выбрать этаж и квартиру, застройщик и "Белинвестбанк" запускают партнерскую программу кредитования на покупку жилья в жилом комплексе "Гранд Хаус".

Условия кредитования

"Белинвестбанк" делает выгодное предложение по приобретению квартиры комфорт-класса возле метро "Грушевка":

· ставка по кредиту 10,99% годовых (1,256 СКО) – первые 12 месяцев;

· ставка по кредиту 16,37 годовых (1,871 СКО*) – оставшийся срок.

Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

Предлагаемый срок погашения составляет 10 и 20 лет. Однако возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Доля собственных средств кредитополучателя – не менее 30% от стоимости квартиры.

На какие квартиры распространяется кредит

Программа кредитования от "Белинвестбанка" распространяется на покупку квартир в секциях жилого комплекса "Гранд Хаус", которые сдаются в мае и декабре текущего года. Предлагаем ознакомиться с планами этажей и квартир, находящихся на завершающей стадии строительства.

Сам дом монолитный, с заполнением наружных стен поризованным керамическим кирпичом, который не нагревается летом и не пропускает тепло зимой. Во всех квартирах установлена современная система отопления KERMI, которая позволяет регулировать температуру радиаторов.

Жилой комплекс "Гранд Хаус" один из немногих соответствует критериям благоустроенного жилья. Главное его отличие от панельных домов – свободная планировка квартир, что позволяет индивидуально зонировать пространство. Кроме того, все квартиры сдаются с качественной черновой отделкой: бетонная стяжка пола, черновая штукатурка стен. Высота потолков составляет 2,7 метра.

Окна квартир расположены в направлении разных сторон света. Остекление выполнено оконным профилем Rehau, во всех лоджиях оно панорамное. В некоторых квартирах установлены окна в пол.

О комплексе

"Гранд Хаус" – это современный монолитно-каркасный жилой комплекс переменной этажности, расположенный в 10 минутах езды от центра столицы, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. От подъезда до станции метро "Грушевка" всего 50 метров, здесь же – остановки наземного транспорта. Это не просто микрорайон, из которого удобно выбираться в центр или попадать на МКАД, – на Грушевке все объекты инфраструктуры находятся под рукой, а прямо к новым секциям "Гранд Хаус" примыкает зеленая зона сквера.

Первые этажи комплекса занимают магазины, банки, аптеки, офисы и коммерческие предприятия, оказывающие услуги: салоны красоты, тренажерный зал, медицинский центр, магазины плитки и мебели. Поблизости расположены 3 школы, 2 детских сада, поликлиника.

Все лифты в доме производства американской компании Otis – бесшумные и быстрые с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей – специальные площадки отведены под мотоциклы и скутеры. Парковка оборудована современной системой пожаротушения и дымоудаления.

Благодаря партнерской программе кредитования от "Белинвестбанка" у вас есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях и получить ключи от новой комфортной квартиры возле метро уже в этом году.

Более детальную информацию можно получить в отделе продаж по телефону +375 17 336 73 88 или на сайте.

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