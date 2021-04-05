На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:26 Более 100 организаций подали заявки для участия в конкурсе на лучшее достижение в стройотрасли Экономика
10:25 В ОАО "Гродно Азот" рассказали подробности об инциденте с выбросом серы Регионы
10:23 В Глуске легковушка въехала в людей на тротуаре и попыталась скрыться Происшествия
10:22 В Беларуси за выходные под колесами авто погибли пять человек Происшествия
10:19 Временные отключения электричества проведут из-за плановых работ в Минске с 5 по 9 апреля Регионы
10:19 Полиция Лондона разогнала верующих во время богослужения в Страстную пятницу В мире
10:14 В Минске выявили факты незаконной продажи электронных сигарет и алкоголя Происшествия
10:12 Минфин проведет консультации по развитию института инвестиционных фондов в Беларуси Экономика
10:12 В Европе продолжаются протесты против карантина В мире
10:06 В Пуховичском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину Происшествия
09:57 Три новых предприятия включены в состав "Беллесбумпрома" Экономика
09:54 ДОСЬЕ: К 80-летию со дня рождения государственного деятеля Владимира Григорьева Общество
09:48 У жителя Минского района изъяли 14,8 т лома черного металла Происшествия
09:31 Более Br100 тыс. похитила главный бухгалтер частного предприятия Борисова Происшествия
09:28 Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке Спорт
09:22 Около 40,2 тыс. контейнеров ТКО закуплено в Витебской области Регионы
09:14 В США во время перестрелки один человек погиб, трое пострадали В мире
09:10 LG перестанет производить мобильные телефоны Технологии
09:07 В Республике Корея предупредили о возможном начале четвертой волны COVID-19 В мире
09:06 БрГТУ во время дня открытых дверей проведет ярмарку специальностей Регионы
09:00 Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA Спорт
09:00 На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе Общество
09:00 Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено! Общество
08:53 В Минске в пяти местах продолжат наносить дорожную разметку Регионы
08:44 В Восточном Тиморе 21 человек погиб из-за паводков и оползней В мире
08:32 На Дальнем Востоке горят леса на площади более 500 га В мире
08:22 Лукашенко поздравил "Горизонт" с победой в финале женской Европейской баскетбольной лиги Президент
08:00 Картина выходных: католическая Пасха, Неделя леса и Belarus Fashion Week Общество
07:51 Нгуен Суан Фук избран новым президентом Вьетнама В мире
07:37 Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 55 В мире
Все новости
Все новости
Общество
05 апреля 2021, 09:00

На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе

На Грушевке в ЖК "Гранд Хаус" достраиваются последние секции, сегодня ведутся работы по заполнению наружных стен кирпичом и остеклению окон. А это значит, что ключи от квартир их обладатели получат уже в 2021 году.

Пока еще можно выбрать этаж и квартиру, застройщик и "Белинвестбанк" запускают партнерскую программу кредитования на покупку жилья в жилом комплексе "Гранд Хаус".

Условия кредитования

"Белинвестбанк" делает выгодное предложение по приобретению квартиры комфорт-класса возле метро "Грушевка":

· ставка по кредиту 10,99% годовых (1,256 СКО) – первые 12 месяцев;

· ставка по кредиту 16,37 годовых (1,871 СКО*) – оставшийся срок.

Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

Предлагаемый срок погашения составляет 10 и 20 лет. Однако возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Доля собственных средств кредитополучателя – не менее 30% от стоимости квартиры.

На какие квартиры распространяется кредит

Программа кредитования от "Белинвестбанка" распространяется на покупку квартир в секциях жилого комплекса "Гранд Хаус", которые сдаются в мае и декабре текущего года. Предлагаем ознакомиться с планами этажей и квартир, находящихся на завершающей стадии строительства.

Сам дом монолитный, с заполнением наружных стен поризованным керамическим кирпичом, который не нагревается летом и не пропускает тепло зимой. Во всех квартирах установлена современная система отопления KERMI, которая позволяет регулировать температуру радиаторов.

Жилой комплекс "Гранд Хаус" один из немногих соответствует критериям благоустроенного жилья. Главное его отличие от панельных домов – свободная планировка квартир, что позволяет индивидуально зонировать пространство. Кроме того, все квартиры сдаются с качественной черновой отделкой: бетонная стяжка пола, черновая штукатурка стен. Высота потолков составляет 2,7 метра.

Окна квартир расположены в направлении разных сторон света. Остекление выполнено оконным профилем Rehau, во всех лоджиях оно панорамное. В некоторых квартирах установлены окна в пол.

О комплексе

"Гранд Хаус" – это современный монолитно-каркасный жилой комплекс переменной этажности, расположенный в 10 минутах езды от центра столицы, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса. От подъезда до станции метро "Грушевка" всего 50 метров, здесь же – остановки наземного транспорта. Это не просто микрорайон, из которого удобно выбираться в центр или попадать на МКАД, – на Грушевке все объекты инфраструктуры находятся под рукой, а прямо к новым секциям "Гранд Хаус" примыкает зеленая зона сквера.

Первые этажи комплекса занимают магазины, банки, аптеки, офисы и коммерческие предприятия, оказывающие услуги: салоны красоты, тренажерный зал, медицинский центр, магазины плитки и мебели. Поблизости расположены 3 школы, 2 детских сада, поликлиника.

Все лифты в доме производства американской компании Otis – бесшумные и быстрые с прямым спуском в двухуровневый подземный паркинг. Парковочные места предусмотрены не только для автомобилей – специальные площадки отведены под мотоциклы и скутеры. Парковка оборудована современной системой пожаротушения и дымоудаления.

Благодаря партнерской программе кредитования от "Белинвестбанка" у вас есть возможность приобрести жилье на выгодных условиях и получить ключи от новой комфортной квартиры возле метро уже в этом году.

Более детальную информацию можно получить в отделе продаж по телефону +375 17 336 73 88 или на сайте.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье кредит Минск недвижимость
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Владимир Григорьев. Фото из архива ДОСЬЕ: К 80-летию со дня рождения государственного деятеля Владимира Григорьева
Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!
Картина выходных: католическая Пасха, Неделя леса и Belarus Fashion Week
Фото из архива Стартует обучающий практикум для молодежных лидеров ФПБ и БРСМ
ФОТОФАКТ: Показы белорусских дизайнеров прошли на Belarus Fashion Week
Фото из архива Уровень занятости белорусов за десять лет повысился с 74% до 80%
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин в День единения провели крайне насыщенный телефонный разговор
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1,8 млрд кВт.ч электроэнергии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384
На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе
Топ-новости
Картина выходных: католическая Пасха, Неделя леса и Belarus Fashion Week
Арина Соболенко поднялась на 7-е место в рейтинге WTA
Казакевич назвал костяк BYPOL, некоторые участники инициативы объявлены в розыск
Новые лесные культуры планируется высадить в этом году на площади около 35 тыс. га - Минлесхоз
Минфин проведет консультации по развитию института инвестиционных фондов в Беларуси
Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!
ДОСЬЕ: К 80-летию со дня рождения государственного деятеля Владимира Григорьева
Временные отключения электричества проведут из-за плановых работ в Минске с 5 по 9 апреля
Белорус Геннадий Лаптев выиграл малую бронзу ЧЕ по тяжелой атлетике в рывке
БРСМ вручил интернет-премию IT Youth
Газманов: "Славянский базар" - один из лучших фестивалей в мире
Сбежавший с полигона на грузовике военнослужащий найден
Баскетболистки "Горизонта" впервые стали чемпионками EWBL
Встреча Головченко и Мишустина состоится в апреле
Снопков и Оверчук обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.