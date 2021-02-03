На систему госпособий семьям с детьми в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На систему государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд. Об этом сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко на пресс-конференции "Ключевые направления развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер", передает корреспондент БЕЛТА.

В новой пятилетке продолжится развитие мер социальной поддержки семей с детьми. Для стимулирования рождаемости, в частности, будет усовершенствован такой механизм поддержки, как семейный капитал. Расширены направления для распоряжения средствами этого капитала - "все вопросы прорабатываются и будут положены в проект указа главы государства", отметила Марина Артеменко.

"Вторым элементом является система государственных пособий, она тоже будет развиваться. На систему государственных пособий в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд. Соответственно, с учетом темпов роста заработной платы размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возрастет в полтора раза", - сказала Марина Артеменко.

Она добавила, что прежде всего будут изучены потребности самих получателей помощи. И дальнейшее развитие получит система адресной социальной помощи. "Например, с 1 сентября 2020 года действует такая норма: многодетным семьям предоставлено право вместо шести месяцев в году двенадцать месяцев получать ежемесячное социальное пособие. И для этих семей повышен критерий нуждаемости. Надо сказать, что уже более 2 тыс. многодетных семей воспользовались этим правом. Это хорошая мера, и мы планируем развивать ее по отношению к семьям, воспитывающим двоих детей"

В ходе дискуссионных площадок поступали разные предложения, например, назначать единовременные пособия не раз в календарном году, а с учетом нужд человека - эти и другие потребности будут учтены.

Современные молодые люди не спешат создавать семьи, поэтому для стимулирования рождаемости государству необходимо создавать такие условия, чтобы появление в семье ребенка не мешало стремлениям родителей к карьерному и личностному росту. Для гармоничного баланса между семьей и работой нужны гибкие графики труда и формы занятости, удаленная работа. "В текущем году запланирована корректировка Трудового кодекса, эти вопросы будут рассматриваться", - добавила Марина Артеменко.

"Также необходимо развивать и услуги по уходу за детьми. Кстати, программой запланировано, что в текущую пятилетку будет построено 90 новых учреждений дошкольного образования. Но мы видим, что необходимо предоставлять и альтернативные услуги по уходу за детьми в системе социального обслуживания. Например, сегодня достаточно востребована услуга няни. С января этого года существенно расширены категории семей, которые имеют право на эту услугу бесплатно", - продолжила перечисление предстоящих направлений работы представитель Минтруда. Среди рассматриваемых новых форм может, в частности, появиться услуга няни на час.

Озабочено ведомство и крепостью брачных уз. Высокий процент разводов в семьях, где супруги в самом расцвете репродуктивного возраста. Поэтому запланирована большая работа по повышению роли отцовства. "Социологические исследования показывают, что от степени участия отцов в воспитании детей во многом зависит удовлетворенность распределением семейных обязанностей, стабильность семьи, гармоничное детство", - отметила Марина Артеменко. Будет развиваться социальная реклама, налажена работа с детьми в школе (через программы педагогического просвещения и родителей, и детей). Все меры поддержки семей с детьми в совокупности объединены Государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность". На реализацию ее подпрограммы "Семья и детство" будет направлено Br2,2 млрд. А с учетом выплат пособий семьям эта сумма составит порядка Br18 млрд, заключила Марина Артеменко.

В пресс-конференции участвовали представители министерств экономики, труда и социальной защиты, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения.-0-