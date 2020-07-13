На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по биологии уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов набрали 55 абитуриентов, в прошлом их было 43. Нулевой результат показали 3 человека", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по биологии проходило 4 июля. Сдавать его планировали более 20,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились 6,7% абитуриентов.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее ЦТ - по географии - пройдет 14 июля. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты зависят исключительно от подготовки самого абитуриента.-0-