На ЦТ по физике 100 баллов набрали 45 абитуриентов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по физике набрали 45 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 45 человек. 25 абитуриентов показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. Результаты ЦТ уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по физике планировали более 18,2 тыс. абитуриентов. На испытание не явились 1210 человек.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с белорусского языка. Последнее испытание согласно основному графику - по всемирной истории (новейшее время) - прошло 8 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. -0-

Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 14 абитуриентов