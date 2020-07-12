На ЦТ по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по математике 100 баллов набрали 30 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по математике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов набрали 30 человек", - рассказал Юрий Миксюк. В 2019-м максимальный балл набрал 101 абитуриент.

В текущем году ЦТ по математике проходило два дня - 1 и 2 июля. Сдавать его планировали 34,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,8%, во второй - 10,8%.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее испытание - по географии - пройдет 14 июля. Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе, а вероятность угадывания фактически сведена к нулю. Поэтому итоговые баллы за тесты зависят исключительно от подготовки самого абитуриента.-0-