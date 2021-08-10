На уборке урожая определились 5 молодежных экипажей-двухтысячников

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определились пять молодежных экипажей-двухтысячников, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "Молодежь за урожай!" Владислав Дубицкий.

"На сегодня в уборочной кампании задействованы 778 молодежных экипажей. Из них уже определились 77 тысячников, 5 - двухтысячников. В лидерах помощник комбайнера Александр Головач из СФ "Клецкий" ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" (2284) и молодежный экипаж тракториста-машиниста сельхозпроизводства Андрея Дрозда и слесаря Сергея Дрозда из ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского" (2368)", - рассказал Владислав Дубицкий.

Кроме того, на уборке трудится 541 молодой водитель. "Из них 92 перевезли 1 тыс. т и более зерна, 14 - 2 тыс. т и более, 1 - 3 тыс. т и более зерна, - отметил руководитель проекта. - Всего молодежные экипажи намолотили на сегодняшний день 372 368 т зерна, а молодые водители перевезли 291 539 т".

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Республиканский проект "Молодежь за урожай!" среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей стартовал 12 июля. Это своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно проект включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Он предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению уровня национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе. За три года в нем приняли участие 2026 молодежных экипажей и 1688 молодых водителей.-0-