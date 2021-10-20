На учении ОДКБ "Боевое братство" уничтожено условное незаконное формирование

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Боевое братство - 2021" разведгруппа 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совместно с военнослужащими других стран уничтожила условное незаконное формирование противника. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"К объекту противника группа выдвинулась на вертолетах Ми-8МТВ-5, десантировалась посадочным способом, в боевом порядке совершила марш в район выполнения боевой задачи и провела налет. Противник был уничтожен, - рассказал командир разведгруппы гвардии старший лейтенант Виталий Возняк. - В ходе различных учений мы постоянно выполняем подобные специальные задачи - поиск, налет, засада и другие. Особенность нынешнего учения - жаркий климат, горная местность, сыпучий песок и сильная запыленность. Мы получаем уникальный опыт".-0-

Фото "ВАЯР"