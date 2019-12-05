На водоемах Беларуси продолжает разрушаться лед, выходить на него нельзя - Белгидромет

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На водоемах Беларуси в ближайшие дни продолжится медленное разрушение льда, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По состоянию на 5 декабря забереги и шугоход отмечаются на Соже, Днепре на участке Жлобин-Лоев, Березине на участке Борисов-Березино, некоторых их притоках и отдельных притоках Западной Двины, а также на Чигиринском водохранилище, озерах Браслав и Нарочь. Тонкий ледяной покров (местами с полыньями) наблюдается на Западной Двине у Суража, притоке Днепра реке Ивня-Бонда, притоке Сожа реке Беседь, водохранилище Красная Слобода и озере Червоное. "На лед выходить нельзя", - подчеркнули в Белгидромете.

На реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см.-0-

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