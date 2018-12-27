На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы"

27 декабря, Островец /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси поступила пятая батарея зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Ключи от новой зенитной ракетной техники личному составу вручил министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Принятие в боевой состав полка пятой зенитной ракетной батареи позволит расширить боевые возможности ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси на северо-западном направлении, а также нарастить систему противовоздушной обороны Белорусской АЭС.

"Этот комплекс по помехозащищенности, маневренности и мобильности, многоканальности, поражению малоразмерных целей, спектру высот и скоростей, на которых он может поражать эти цели, является наиболее эффективным в мире. Поэтому было принято решение о его закупке, и мы планомерно, в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил выполняем эту задачу", - сказал Андрей Равков.

По его словам, комплекс показывает себя отлично на всех учениях. "Личный состав полка подготовлен на высоком уровне, мы его обучали в соответствующих учебных заведениях именно на этот комплекс. Уже с 1 декабря полк заступил на боевое дежурство и в полном объеме выполняет задачи охраны воздушного пространства на северо-западном направлении и в рамках прикрытия участка воздушного пространства над Белорусской АЭС. Личный состав полка готов к выполнению задач. Я уверен, что, получив эту технику, он повысит свою мощь и тем самым мощь Вооруженных Сил Беларуси", - подчеркнул министр.

Андрей Равков

Андрей Равков добавил, что в 2019 году будет проведено очередное учение "Боевое Содружество" на полигоне "Ашулук". "Подразделение полка, в том числе пятая зенитная ракетная батарея, примет участие в учении, чтобы опробовать эти комплексы в учебно-боевой обстановке по конкретным целям", - отметил он.

Отличительными особенностями "Тор-М2" является высокая маневренность, мобильность, малое время реакции, автоматизация боевой работы, эффективность стрельбы по широкому классу целей: крылатые ракеты, корректируемые авиабомбы, самолеты, вертолеты, беспилотные и дистанционно управляемы ударные аппараты. В настоящий момент ведется модернизация ракеты, результатом которой станет увеличение дальней границы зоны поражения до 18 км и увеличение боекомплекта боевой машины до 16 ракет.

Наряду с боевой техникой в состав зенитного ракетного полка поступили и два новых тренажерных комплекса, которые позволяют с высокой эффективностью проводить обучение расчетов работе по обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой и беспомеховой обстановке, а также осуществлять контроль практических действий расчетов.

Планомерное выполнение Государственной программы вооружения на 2016-2020 годы надежно обеспечивает оснащение белорусской армии вооружением и военной техникой, соответствующей лучшим мировым аналогам. Так, за последние три года закуплены и поставлены очередные четыре самолета Як-130, авиационный тренажер самолета Як-130, более 30 бронированных транспортных средств "Кайман", 32 бронетранспортера БТР-70МБ1 и другие образцы вооружения и военной техники.-0-

Фото Рамиля Насибулина