Наблюдатель на участке должен действовать непредвзято - Заднепряный

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатель на избирательном участке должен придерживаться непредвзятой позиции и действовать строго в рамках закона. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный.

РПТС в числе партий, которые лидируют по числу наблюдателей, направленных в избирательные комиссии для мониторинга. Василий Заднепряный подчеркнул, что своих представителей партия ориентировала на то, чтобы "фиксировать происходящее объективно и действовать только в рамках закона". "У нас нет предвзятого отношения. Все должно быть по закону", - отметил он.

Наблюдатель должен согласовывать свои действия, в том числе и фотосъемку, с руководством избирательной комиссии. К нему же нужно обращаться при возникновении спорных вопросов, добавил Василий Заднепряный.

На данный момент РПТС аккредитовала 800 наблюдателей, их число будет расти. Они будут работать по всей стране.

Республиканская партия труда и справедливости создана в июне 1993 года. РПТС с момента создания и по настоящее время является левоцентристской, ее лозунг "Труд и справедливость - непреходящие ценности человечества".-0-