Наблюдатель от граждан: "Нарушений нет, голосование идет спокойно"

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс волеизъявления на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь с 22 февраля проходит строго в рамках законодательства, нарушений нет, сообщил БЕЛТА наблюдатель на участке для голосования №5 в Минске Андрей Цариков.

"Главное, что во время такого важного для нашей страны мероприятия все идет спокойно и слажено", - отметил он.

Андрей Цариков впервые принимает участие в подобных кампаниях в качестве наблюдателя. Инициатива присутствовать на участке для голосования - его личная. Наблюдать за процессом прохождения референдума его делегировали граждане, собрав за кандидатуру Андрея Царикова необходимое количество подписей. "Я также сегодня сделаю свой выбор", - подчеркнул он.-0-