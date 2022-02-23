Наблюдатели: на участках все больше желающих не только проголосовать, но и понаблюдать

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках все больше желающих не только проголосовать, но и понаблюдать. Об этом БЕЛТА сообщили в общественном информационном центре по наблюдению за ходом референдума.

По информации, поступающей от наблюдателей, на участках отмечается достаточно большая активность избирателей. Причем это люди всех возрастов. Многие приходят семьями - вместе с детьми, внуками. Отдельное внимание комиссии уделяют людям почтенного возраста. Во многих случаях несмотря на то, что есть возможность проголосовать на дому, многие из них принципиально идут на участок, чтобы высказать свою позицию.

Отдельный момент, который отмечают наблюдатели, - это то, что комиссии очень внимательно относятся ко всем запросам избирателей. И если у кого-то возникают вопросы, все тут же оперативно разъясняется. Реакция на каждый запрос мгновенная.

"Благодаря этому за день не отмечено ни одного неразрешенного конфликтного случая", - подчеркнули в общественном информационном центре.

По информации наблюдателей, на открытость и прозрачность процесса работает и то, что в эту кампанию многие участки оснащены прозрачными урнами. К слову, нет нареканий у наблюдателей и к вопросам опечатывания урн для голосования.

"За эти два дня досрочного голосования появилась информация о двух случаях якобы ненадлежащего опечатывания ящиков для голосования. Мы связались с наблюдателями, которые в эти дни непосредственно работали на участках, и получили фотодоказательство того, что эта информация является очередным вбросом", - рассказали в информационном центре.

К слову, надо отметить, что желающих стать наблюдателями на участках с каждым днем все больше. В связи с этим в отдельных случаях у аккредитованных наблюдателей возникали разногласия, кто непосредственно будет находиться на участке.

"Центризбиркомом установлено, что в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы соблюсти необходимые меры социального дистанцирования, одновременно в помещении для голосования могут находиться три наблюдателя. В основной день голосования - пять. Поэтому наблюдатели на участке работают в том порядке, в котором получали аккредитацию", - пояснили в общественном информационном центре.-0-