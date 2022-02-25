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25 февраля 2022, 19:09

Наблюдатели от БСЖ отмечают открытость и прозрачность процесса досрочного голосования

Новости темы "Референдум по Конституции"
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от Белорусского союза женщин отмечают открытость и прозрачность процесса досрочного голосования на референдуме по Конституции, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе женщин.

Речь идет не только о широком информировании общественности о ходе кампании, но и том, что технически процесс организован таким образом, что нареканий у наблюдателей практически нет.

По словам наблюдателя Надежды Мишонковой, которая работает на площадке Гродненского государственного медицинского университета, на участке установлены прозрачные урны, что позволяет сделать процесс голосования максимально открытым и исключить возможные провокации. "На участок, ожидаемо, приходит много молодежи, студентов, чувствуется их воодушевленность, все с позитивным настроением", - добавила наблюдатель.

Атмосферу доброжелательности отмечают и наблюдатели из других регионов. "Многолюдно на участке №4 в Бресте. Приходят и семейные, и молодежь. Например, первой семейной паре пенсионеров, пришедшей голосовать, от Белорусского союза женщин вручили подарок, - рассказала наблюдатель Алла Старикевич. - Все, кто был на участке, настроены доброжелательно. И видно, что люди внимательно изучали проект Основного закона".

На протяжении нескольких избирательных кампаний Елена Ястремская участвует в качестве наблюдателя в работе участка №11 а/г Жирмуны, Вороновского района. Она отмечает активность участников референдума. "Самая ответственная часть населения агрогородка - ветераны труда, которые торопятся принять участие именно в досрочном голосовании. Но не отстает и молодежь, молодежи много. Есть даже молодожены, которые 22 февраля прямо из ЗАГСа, после регистрации брака, пришли проголосовать", - подчеркнула Елена Ястремская.

"На участке для голосования многолюдно, радует, что наша молодежь небезразлично относится к выбору своего будущего. Обстановка доброжелательная. Приходят люди, у которых есть вопросы по регистрации, по документам, подтверждающим личность и позволяющим голосовать на данном участке. Разные моменты присутствуют, но главное построить общение на позитивной ноте, разъяснить законодательство, не создавать стрессовую ситуацию. Люди уходят с участка удовлетворенные, и это главное", - подчеркнула Елена Лелеко, наблюдатель участка №16 г.Минска.

Председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко отметила, что перемены, заложенные в обновленной Конституции, направлены на дальнейшее развитие нашей страны и каждый гражданин должен сделать свой выбор. Белорусский союз женщин Гродненщины организовал на участках акцию "Всей семьей на референдум". Всем семьям, пришедшим голосовать, вручаются различные сувениры на память об этом знаменательном событии. "Мы обратились ко всем бабушкам, мамам, сестрам - всем женщинам Гродненщины с приглашением прийти проголосовать за обновленный Основной закон, отдать свой голос за независимую Беларусь", - сказала Елена Степаненко.-0-

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Беларусь референдум
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За четыре дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 34,28%
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