Наблюдатели от СНГ сделали замечание журналистам за вызывающее поведение на избирательном участке

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ сделали замечание представителям одного из СМИ за вызывающее поведение на избирательном участке. Об этом сегодня журналистам сообщил депутат Государственной Думы, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Артем Туров, передает корреспондент БЕЛТА.

Артем Туров сегодня в составе миссии наблюдателей от СНГ посетил с утра 10 участков в четырех разных избирательных округах. "Были замечания в отношении одного из СМИ, его представители вызывающе вели себя на одном из избирательных участков. Люди мешали избирательному процессу. Мы сделали им замечание, отметили это в протоколе", - рассказал он.

Как выяснилось, у одного из представителей этого СМИ даже не было с собой удостоверения, добавил Артем Туров.

Нарушений в части организации избирательного процесса не выявлено. "Во время работы в Минске нами не засвидетельствовано нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление или итоги выборов", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил системную работу по организации голосования, большую активность избирателей и достаточно широкое представительство национальных и международных наблюдателей, которым созданы все условия для работы. "Это показывает открытость и транспарентность выборов", - резюмировал Артем Туров.-0-