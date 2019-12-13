Начальники генштабов стран ОДКБ рассмотрели планы по развитию военной составляющей организации

13 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ с участием руководителей генеральных штабов вооруженных сил стран организации состоялось сегодня в Санкт-Петербурге, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Начальник генштаба ВС России - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов проинформировал о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере в период председательства Российской Федерацией в ОДКБ в 2020 году. По итогам заседания он сообщил журналистам, что Военный комитет обсудил план развития военной составляющей организации на 2021-2025 годы. "Рассмотрены предложения по планированию развития военной составляющей ОДКБ на период 2021-2025 годов, - сказал Валерий Герасимов. - Принятые на заседании решения будут способствовать дальнейшему развитию системы кризисного реагирования ОДКБ и укреплению боеспособности вооруженных сил государств - членов организации". По его словам, начальники генеральных штабов обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и подтвердили единое понимание характера этих угроз и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации.

"Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров рассказал об основных итогах проведения совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019", а также о выполнении поручений Военного комитета по вопросам, касающимся совершенствования организации управления Войсками (коллективными силами) ОДКБ при выполнении ими задач по предназначению, решения проблем международных полетов авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ и создания запасов материальных средств в интересах Коллективных сил ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-