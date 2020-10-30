Начальники штабов ВС стран СНГ подписали в Самарканде план совместных мероприятий на 2021 год

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Самарканде (Узбекистан) завершилось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников СНГ. В нем приняла участие белорусская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майором Александром Вольфовичем. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Комитет начальников штабов рассмотрел комплекс вопросов по повышению военно-профессионального мастерства военнослужащих, в том числе была обобщена практика подготовки специалистов в области гуманитарного разминирования, одобрена деятельность базовой организации в данной области - Международного противоминного центра Вооруженных Сил России. Также проанализировано состояние безопасности полетов авиации вооруженных сил государств СНГ за прошедший период.

В ходе заседания участники рассмотрели и приняли решения по 15 вопросам. Особое внимание было уделено военно-политической обстановке и совместным вопросам обеспечения региональной безопасности в современных условиях, мероприятиям вооруженных сил государств СНГ в 2021 году, празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, практическим аспектам применения беспилотных летательных аппаратов, организации противовоздушной обороны, материально-техническому обеспечению, а также вопросам внедрения приобретенного передового опыта в практику подготовки войск.

Значимое место в повестке заседания было отведено вопросам дальнейшего развития совместных систем военного значения. В целях дальнейшего развития взаимодействия стран Содружества в военной сфере главы делегаций подписали план совместных мероприятий вооруженных сил стран - участниц СНГ на 2021 год.-0-