Начало парада ко Дню Победы запланировано на 11.00

Во время подготовки к параду. Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начнется в Минске 9 мая в 11.00, репетиция пройдет вечером 8 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"Генеральная репетиция парада будет проведена 8 мая в 21.00. Военный парад запланирован 9 мая в 11.00", - проинформировали в ведомстве. Там также обратили внимание на то, что при генеральной тренировке и параде будет ограничено движение всех видов транспорта.

В Минобороны рассказали, как будет двигаться техника. Колонна механизированной техники на генеральную тренировку 8 мая выедет из военного городка Уручье в 16.00 для построения на улице Стариновской от проспекта Независимости до улицы Почтовой. Дальнейшее движение начнется в 17.00. Маршрут: военный городок Уручье - улица Основателей - улица Стариновская - проспект Независимости - проспект Машерова. Место построения механизированной колонны для начала тренировок и парада - участок проспекта Машерова от реки Свислочь до улицы Куйбышева.

Во время генеральной репетиции механизированная колонна пройдет по маршруту: проспект Машерова - улица Тимирязева - улица Саперов - проспект Победителей - улица Орловская - улица Сурганова - проспект Независимости - проспект Машерова, исходное построение колонны.

После военного парада 9 мая основная механизированная колонна проследует в пункт постоянной дислокации по маршруту: проспект Машерова - улица Тимирязева - улица Саперов - проспект Победителей - улица Орловская - улица Сурганова - проспект Независимости - улица Стариновская - военный городок Уручье.

Что касается техники для перевозки личного состава пеших колонн на генеральную репетицию, то планируется, что 8 мая в 17.30 она начнет движение после прохождения механизированной колонны на пересечении проспекта Независимости и МКАД. Ехать машины будут по двум маршрутам. Первый: улица Рогачевская - проспект Независимости - МКАД - проспект Победителей - улица Саперов - улица Тимирязева - проспект Машерова - улица Гвардейская - улица Тарханова - улица Грибоедова - улица Игнатенко. Второй: улица Калиновского (Военная академия) - улица Всехсвятская - МКАД - проспект Победителей - улица Саперов - улица Тимирязева - проспект Машерова - улица Гвардейская - улица Тарханова - улица Грибоедова - улица Игнатенко.

Возвращаться пешая колонна после генеральной тренировки будет тоже двумя путями. Первый: улица Грибоедова - улица Игнатенко - проспект Победителей - МКАД - проспект Независимости - улица Рогачевская - пункт постоянной дислокации. Второй: улица Грибоедова - улица Игнатенко - проспект Победителей - МКАД - улица Всехсвятская - улица Калиновского - пункт постоянной дислокации (Военная академия).

"Выдвижение техники для перевозки личного состава пеших колонн планируется 9 мая в 8.00 по установленному маршруту для пешей колонны. Убытие колонны в пункт постоянной дислокации будет осуществляться после проведения военного парада также по установленному маршруту для пешей колонны", - рассказали в Минобороны.

Как сообщалось, ранее парад планировалось провести вечером 9 мая.-0-