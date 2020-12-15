15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Началось голосование за лучшую эмблему национальной сети "Здоровые города и поселки". Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ), сообщает БЕЛТА.

Жюри определило 10 работ, набравших максимальное количество баллов и вышедших в финал конкурса. Победитель будет выбран из их числа путем голосования, которое проводится на сайте "Здоровые люди" до 23.00 20 декабря. С одного IP-адреса можно проголосовать только один раз.

Авторы лучших работ, занявших второе и третье места, будут отмечены призами по тематике здорового образа жизни. Автор (коллектив авторов) работы, которая займет первое место, получит велосипед, предоставленный Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

Беларусь присоединилась к реализации международного проекта "Здоровые города" в 2012 году. Его задача - обеспечение здоровья населения как главного приоритета городской политики.

В апреле 2016 года Горки Могилевской области получили сертификат о присоединении к сети Всемирной организации здравоохранения "Здоровые города". В 2019 году в Беларуси утвержден государственный профилактический проект "Здоровые города и поселки", который на начало этого года уже объединил 136 населенных пунктов во всех регионах.

Проект предполагает создание в населенных пунктах здоровьесберегающей среды, условий для развития физической культуры и спорта, сохранение и укрепление здоровья обучающихся в учреждениях образования, работников предприятий. В числе приоритетов также доступное и здоровое питание, доступная медицина для всех, развитие волонтерского движения, экологическое благополучие.-0-