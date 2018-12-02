Надо активнее вкладываться в создание национального информпространства - Легкий

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси надо активнее вкладывать в создание национального информационного пространства. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, сообщает БЕЛТА.

"Мы исходим из того, что нам надо активнее вкладываться в создание собственного национального не только телеконтента, а нашего информационного пространства, нашего контента. Безусловно, в первую очередь телевидения. 30% - это норма, которая должна заработать для тех, кто уже есть на белорусском медиарынке. Но для, тех, кто захочет с завтрашнего дня прийти на наш рынок и работать здесь, как принято говорить, с изменением формы и содержания - то есть зарабатывать на рекламе, допустим, или создавать свое СМИ - он должен понимать, что уже практически с момента запуска он должен обеспечить вот эту норму", - сказал Павел Легкий.

Он также поделился планами министерства по работе в белорусском информпространстве. "У нас есть такой чудесный сектор, как ОТТ-сервисы, IPTV, у нас есть спутниковое вещание - здесь нам надо поработать. Я имею ввиду в первую очередь выстраивание неких правил игры на этом рынке. Есть у нас сектор радиовещания. Здесь тоже есть определенные проблемы - надо защищать свой, национальный в первую очередь интерес. Есть большие вопросы к функционированию рынка рекламы в информационной среде - он должен быть прозрачным, справедливым. Это и измерения, которые у нас ведутся, еще целый ряд вопросов, которые связаны с тем, чтобы здесь не просто выстроить цивилизованный, прозрачный и справедливый рынок, но и международно признаваемый рынок рекламы в информационном пространстве", - заключил Павел Легкий.-0-