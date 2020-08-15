Наезды на сотрудников милиции 9-11 августа: автомобили установлены

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Найдены автомобили, на которых совершены наезды на сотрудников милиции 9-11 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В Минске с 9 августа зафиксированы массовые беспорядки. Они сопровождались применением насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, оказанием сопротивления представителям власти, а также повреждением имущества. "В ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на сотрудников, охраняющих общественный порядок", - напомнили в СК.

Следователи УСК по Минску в ходе мониторинга различных интернет-ресурсов обнаружили видеозапись. На ней запечатлен наезд автомобиля Volkswagen Passat на сотрудников милиции ночью 11 августа на ул. Притыцкого. Пострадали двое правоохранителей. Они госпитализированы с различными травмами и в настоящее время находятся на лечении.

"Следователями совместно с сотрудниками милиции автомобиль Volkswagen обнаружен на территории одного из садоводческих товариществ Минского района, получены сведения и о личности владельца машины. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения", - проинформировали в СК.

По данному факту прокуратурой города Минска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) УК.

Помимо этого, вечером 10 августа неизвестный, управляя автомобилем Mazda 3, двигался по пр-ту Машерова в Минске и совершил наезд на сотрудника ОМОНа. После этого скрылся в неизвестном направлении. Как и в предыдущем случае, местонахождение автомобиля установлено, водитель разыскивается.

По данному факту УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Кроме того, около часа ночи 11 августа на ул. Притыцкого 24-летний молодой человек на BMW направил свой автомобиль на группу сотрудников милиции. Они выполняли обязанности по охране общественного порядка. Подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате наезда пострадали пять военнослужащих внутренних войск МВД в возрасте от 23 до 29 лет.

"Умолчав о произошедшем, на следующий день парень обратился к правоохранителям с заявлением об угоне транспортного средства. Кроме этого, будучи допрошенным в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному столичным управлением по факту массовых беспорядков, он ввел в заблуждение следователей своими показаниями, пытаясь таким образом уйти от ответственности", - рассказали в СК.

Несмотря на это, следователями установлены истинные обстоятельства произошедшего и местонахождение автомобиля - он обнаружен в водоеме.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст. 362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) УК. Мужчина задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия.

Расследование уголовных дел продолжается. Следователи устанавливают иные факты противоправных действий, произошедших в столице с 9 августа.

Следственный комитет вновь обращается к гражданам с призывом не поддаваться на провокации организаторов беспорядков. В СК просят граждан задуматься о последствиях и быть благоразумными. Многие из задержанных были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными.-0-