Наградами научного конкурса в Санкт-Петербурге отмечены 11 разработок БГУ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные разработки БГУ удостоены шести золотых, трех серебряных медалей и двух дипломов на конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года". Он проходил во время XXVI Международной выставки-конгресса "Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" (HI-TECH'2020) в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Золотыми медалями отмечены новации "Унитехпрома": "Многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter 2", "Организация промышленного производства обогатительных фитокомплексов и линейки хлебобулочных изделий с пониженным содержанием поваренной соли и обогащенных витаминами группы В", "Разработка линейки мясных изделий с фитокомпозициями ("Аврора-7", "Салюс") с пониженным содержанием поваренной соли, обогащенными селеном, витаминами группы В". Также золото завоевали "Модульный комплекс мультиспектральной съемки (МКМС)" и "Многофункциональный комплекс по подготовке и автоматической заливке наполненных и ненаполненных мультикомпонентных гибридно-композитных смесей" НИИ ПФП им.А.Н.Севченко БГУ, "Одномолекулярная импедансная нанопоровая экспресс-диагностика вирусной ДНК на основе редоксактивной пленки декорированных многостенных углеродных нанотрубок" физического факультета БГУ.

В число серебряных призеров вошли разработка физического факультета "Научно-учебный лазерный комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами: оптический пинцет", "Технология получения гипоаллергенного детского печенья" биологического факультета, "Модульный комплекс управления расходом газов" НИИ ПФП им.А.Н.Севченко.

Дипломами отмечены "Трехдиапазонный маломассогабаритный спектрорадиометр", разработанный НИИ ПФП им.А.Н.Севченко, и "Учебно-исследовательский комплекс по изучению полупроводниковых лазеров", выполненный учеными физического факультета БГУ.

Всего от БГУ было заявлено 11 разработок и все они были удостоены наград.

БГУ участвует в Петербургской технической ярмарке, которая проходит во время выставки-конгресса, с 2005 года. За этот период, включая нынешний год, на счету вуза четыре Гран-при, 35 золотых наград, 45 серебряных и 16 дипломов.

Научное состязание направлено на то, чтобы активизировать деятельность организаций в области инновационных технологий, выявлять перспективные проекты и разработки, содействовать их продвижению на внутренний и внешний рынки. Ежегодно в конкурсе участвуют около 200 разработок из России и стран ближнего зарубежья.-0-