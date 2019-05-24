Награды спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов вручили в БГУ

Илья Климко и Олег Руммо во время награждения

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лауреатов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов состоялось в БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Алеся Смехович

Арина Турляй

Александр Паршенков

Константин Вильчевский

Свидетельствами о награждении нагрудными знаками отмечены 15 человек: победители Международной студенческой олимпиады в области информатики и программирования (Россия, 2017) Тимофей Бабашев, Константин Вильчевский, Кирилл Гулин, Егор Дубовик, Илья Климко, Федор Коробейников, Даниил Мельниченко, Алексей Рак, Илья Степанов, Никита Гречиха, Илья Медяников, Михаил Наталевич, а также призеры 24-й Международной студенческой олимпиады по математике (Болгария, 2017) Святослав Бородачев, Елизавета Манжулина и Борис Серенков.

Зоя Князева

Первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова

Свидетельствами о назначении стипендии Президента Беларуси за успехи в учебе и науке награждены 25 человек. Четырем студентам вручили свидетельства о поощрении в виде материальной помощи.

Кроме того, 45 победителей XXIII Республиканского конкурса научных работ студентов, 55 победителей XXIV Республиканского конкурса научных работ, а также победители Белорусской студенческой юридической олимпиады 2018 года получили свидетельства о награждении премией.

Проректор по научной работе Валерий Сафонов

За особый вклад в развитие способностей одаренных студентов и учащихся свидетельствами поощрительных премий фонда награждены сотрудники БГУ. В их числе: доценты кафедры высшей математики факультета прикладной математики и информатики Максим Васьковский и Борис Задворный, заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии химического факультета Виктор Хвалюк, доценты биологического факультета Оксана Губич, Александра Лагоненко, Владислава Мямина и Александра Храмцова.

Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо

Всего студентам и работникам БГУ вручены 165 свидетельств и нагрудных знаков лауреата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

"Требования современной экономики - в том, чтобы молодой человек был креативным, инновационным, и чтобы за научно-исследовательской деятельностью был конкретный практический результат. Такие работы и реализовывали наши студенты. Они выполняли научные исследования, работали совместно с педагогами. Сегодня награждаются и педагоги, которые осуществляли эту деятельность со студентами. А что касается тематики работ, то она разнообразная: от биотехнологий до цифровой экономики", - сказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Олег Руммо и Михаил Наталевич во время награждения

По ее словам, это своеобразное поощрение и система господдержки талантливой молодежи, которая реализует себя в научно-исследовательской деятельности. "Молодежи важно чувствовать и понимать свою востребованность и необходимость. Чествование лучших - это возможность показать специалистов, которые способны стратегически мыслить, выполнять сложнейшие научно-исследовательские задачи, реализовывать важные социальные, общественные, экономические направления развития государства", - отметила первый замминистра.-0-

Олег Руммо и Илья Степанов во время награждения

Фото Рамиля Насибулина