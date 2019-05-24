Награды спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов вручили в БГУ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лауреатов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов состоялось в БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.
Свидетельствами о награждении нагрудными знаками отмечены 15 человек: победители Международной студенческой олимпиады в области информатики и программирования (Россия, 2017) Тимофей Бабашев, Константин Вильчевский, Кирилл Гулин, Егор Дубовик, Илья Климко, Федор Коробейников, Даниил Мельниченко, Алексей Рак, Илья Степанов, Никита Гречиха, Илья Медяников, Михаил Наталевич, а также призеры 24-й Международной студенческой олимпиады по математике (Болгария, 2017) Святослав Бородачев, Елизавета Манжулина и Борис Серенков.
Свидетельствами о назначении стипендии Президента Беларуси за успехи в учебе и науке награждены 25 человек. Четырем студентам вручили свидетельства о поощрении в виде материальной помощи.
Кроме того, 45 победителей XXIII Республиканского конкурса научных работ студентов, 55 победителей XXIV Республиканского конкурса научных работ, а также победители Белорусской студенческой юридической олимпиады 2018 года получили свидетельства о награждении премией.
За особый вклад в развитие способностей одаренных студентов и учащихся свидетельствами поощрительных премий фонда награждены сотрудники БГУ. В их числе: доценты кафедры высшей математики факультета прикладной математики и информатики Максим Васьковский и Борис Задворный, заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии химического факультета Виктор Хвалюк, доценты биологического факультета Оксана Губич, Александра Лагоненко, Владислава Мямина и Александра Храмцова.
Всего студентам и работникам БГУ вручены 165 свидетельств и нагрудных знаков лауреата специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
"Требования современной экономики - в том, чтобы молодой человек был креативным, инновационным, и чтобы за научно-исследовательской деятельностью был конкретный практический результат. Такие работы и реализовывали наши студенты. Они выполняли научные исследования, работали совместно с педагогами. Сегодня награждаются и педагоги, которые осуществляли эту деятельность со студентами. А что касается тематики работ, то она разнообразная: от биотехнологий до цифровой экономики", - сказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.
По ее словам, это своеобразное поощрение и система господдержки талантливой молодежи, которая реализует себя в научно-исследовательской деятельности. "Молодежи важно чувствовать и понимать свою востребованность и необходимость. Чествование лучших - это возможность показать специалистов, которые способны стратегически мыслить, выполнять сложнейшие научно-исследовательские задачи, реализовывать важные социальные, общественные, экономические направления развития государства", - отметила первый замминистра.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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