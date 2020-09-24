Налоговые льготы и обеспечение жильем - как в Беларуси поддерживают многодетных

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский рассказал во время пресс-конференции, какие налоговые льготы предусмотрены для многодетных семей в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одной из мер государственной поддержки многодетных семей являются налоговые льготы. Они в том числе касаются стандартных налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц, то есть той суммы, которая не облагается таким налогом в составе зарплаты. Стандартный налоговый вычет для семей с одним ребенком предоставляется в размере Br34, с двумя и более - Br65 на каждого. Для примера: при наличии трех детей и зарплате в Br1 тыс. не облагается налогом практически Br200. Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется", - сказал Андрей Ковалевский.

По его словам, многодетным семьям предоставлены самые большие льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость. "От этих налогов полностью освобождаются все принадлежащие им здания, сооружения, квартиры, гаражи и земельные участки. Исключение составляют только те случаи, когда эти капитальные строения либо земельные участки предназначены либо используются для предпринимательской деятельности", - отметил представитель МНС.

Начальник отдела регулирования жилищной политики управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская рассказала о льготах многодетным семьям при улучшении жилищных условий. "Государственная поддержка предоставляется им во внеочередном порядке, кроме того, их направляют на строительство жилья в течение года с даты принятия на учет нуждающихся. В сельских населенных пунктах, малых городах вопрос обеспечения многодетных жильем в течение года фактически решен. Думаю, в больших городах мы тоже в ближайшее время выйдем на годичный срок", - заявила она.

Многодетная семья может получить либо льготный кредит по указу №13, либо субсидируемый по указу №240. "Если мы говорим о строительстве по указу №13, льготный кредит многодетной семье будет предоставлен на 40 лет под 1% годовых. Размер кредита исчисляется исходя из 20 кв.м на человека и из норматива стоимости квадратного метра Br817. Если многодетная семья строит одноквартирный либо блокированный дом в сельской местности, то размер государственной поддержки там значительно больше", - обратила внимание представитель Минстройархитектуры.-0-