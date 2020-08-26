Нам нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца - митрополит Вениамин

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Епископ Вениамин, избранный митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, выступил с первым обращением. Оно размещено на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

"Дорогие соотечественники, братья и сестры. Первое мое к вам обращение как предстоятеля Белорусской православной церкви не будет торжественным и возвышенным. Оно будет проистекать от боли сердца за родной народ и землю нашу, от любви ко всем вам. Скорби и переживания наши от времени Великого поста до сегодняшнего дня стремительно сменяют друг друга. Мы ищем выход и пока не находим. Но как поступали в подобных случаях наши благочестивые предки и чему учат нас святые? В чем духовное осмысление происходящего?" - говорится в обращении.

Митрополит Вениамин подчеркнул: "Нам нужно вернуть мир на нашу землю и в свои сердца". Он призвал всех христиан неукоснительно соблюдать пост и продлить его в течение трех дней, а также покаяться в совершенных грехах. "Все мы, верующие православные люди, зная силу общей молитвы и сознавая, что помимо внешнего противостояния совершается духовная борьба за Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, верою, надеждою и любовью к Богу и ближним", - отметил он.

Владыка добавил: "Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону. Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла".-0-