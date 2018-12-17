НАН Беларуси и Алферовский фонд присудили премии молодым ученым 2018 года

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси приняло решение присудить премии НАН и Фонда поддержки образования и науки (Алферовского фонда) для молодых ученых 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Премия в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук присуждена старшему научному сотруднику государственного научно-производственного объединения "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" кандидату физико-математических наук Кириллу Микитчуку за работу "Оптоэлектронные генераторы сверхвысокой частоты со сверхнизким фазовым шумом для систем радиолокации". Данная работа представляет собой совокупность объединенных единой тематикой работ в области одного из новых направлений физики - радиофотоники, основными предметами изучения которой является передача, генерация и обработка СВЧ-сигналов с помощью оптоэлекронных и оптических методов.

Премию в области биологии, химии, медицины, аграрных наук и наук о Земле решено присудить старшему научному сотруднику Института физико-органической химии НАН кандидату химических наук Татьяне Плиско за работу "Новые методы получения полимерных мембран для ультрафильтрации, газоразделения и первапорации". В настоящее время мембранные технологии широко внедряются во многих отраслях промышленности. В работе проведен комплекс исследований по разработке новых методов получения композиционных и нанокомпозитных полимерных мембран.

В области гуманитарных и социальных наук премию присудили заведующему отделом Института экономики НАН кандидату экономических наук Анастасии Бобровой за работу "Новая парадигма управления социально-демографическими процессами". В ней объединены работы, отражающие разностороннюю характеристику социально-демографического развития и содержащие концептуальные и программные рекомендации по модернизации подхода к управлению демографическими процессами.

Дипломы лауреатам премии будут вручены в канун Дня белорусской науки. По каждой номинации премия составляет $2,5 тыс. в эквиваленте.

В 2018 году конкурс проводился в пятый раз. Согласно положению о конкурсе, участвовать в нем может один автор или группа авторов в составе не более трех человек. Научная оценка работ производится Комиссией по премиям НАН Беларуси, в состав которой включены авторитетные ученые.

Премия НАН Беларуси и Алферовского фонда за научные труды и изобретения, которые имеют важное значение для фундаментальной и прикладной науки, была учреждена 5 июня 2014 года в целях поощрения молодых (до 35 лет) белорусских ученых.-0-