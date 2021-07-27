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27 июля 2021, 17:09

НАН Беларуси и Курчатовский институт подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (Россия) подписали дорожную карту сотрудничества на период до 2030 года. Подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Владимир Гусаков и президент НИЦ Михаил Ковальчук, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дорожная карта сотрудничества включает в себя более 40 мероприятий, в том числе в ядерной энергетике, генетических исследованиях, ядерной медицине, разработке беспилотных летательных аппаратов, других направлениях. "Сотрудничество с Курчатовским институтом представляет для нас большой интерес. Это не только ядерные исследования, атомная энергетика. Институт занимается целым рядом проблем (материаловедение, геномные технологии, медицина, генетика в сельском хозяйстве) и все время расширяет свою тематику исследований. Сегодня мы подписали дорожную карту, которая открывает более широкие горизонты для крупных совместных проектов", - отметил Владимир Гусаков.

Михаил Ковальчук обратил внимание, что сейчас разворачиваются очень мощные проекты, связанные с новой исследовательской инфраструктурой на базе мощных установок - мегасайенс.

"Такая программа сейчас запущена в России, инфраструктура в течение 5-7 лет должна будет стать самой совершенной в мире. В связи с этим представляется очень важным с учетом потенциала Беларуси воссоздать единое научно-исследовательское пространство в рамках Союзного государства. С этой целью мы сегодня подписали с руководителем Национальной академии наук Беларуси дорожную карту", - сказал он.

По его словам, предложено открыть филиал Курчатовского института на базе НАН Беларуси для усиления интеграции и кооперации. Также среди предложений - открытие в Беларуси филиала Московского инженерно-физического института. "Кроме того, мы договорились, что будет готовиться проект межправительственного соглашения о вступлении Беларуси в международный центр на базе реактора ПИК в Гатчине под Санкт-Петербургом", - добавил руководитель НИЦ "Курчатовский институт".

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория. В ХХ веке он сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики. Сегодня Курчатовский институт обладает уникальной исследовательско-технологической базой, осуществляет исследования и разработки по широкому спектру направлений современной науки и технологий: от энергетики, конвергентных НБИКС-технологий и физики элементарных частиц до высокотехнологичной медицины и информационных технологий.-0-

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