НАН Беларуси и МГУ заключили соглашение о сотрудничестве

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Московский государственный университет имени Ломоносова сегодня в Москве подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Документ был подписан во время I Форума Ассоциации вузов России и Беларуси, Дней дружбы МГУ и БГУ, а также II Межуниверситетского форума Союзного государства "Образование и наука в БГУ и МГУ: традиции и перспективы". "Мероприятия направлены на развитие всестороннего сотрудничества и укрепление белорусско-российских интеграционных процессов", - отметили в пресс-службе. В них принимают участие делегация руководителей и ученых ведущих вузов Беларуси во главе с ректором БГУ Андреем Королем и делегация НАН Беларуси во главе с первым заместителем председателя Президиума Сергеем Чижиком, а также временный поверенный в делах Беларуси в России Вадим Сенюта.-0-