НАН Беларуси и "Роскосмос" подписали соглашение о расширении группировки спутников

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация "Роскосмос" подписали соглашение о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский космический аппарат и аналогичный российский спутник "Канопус-В" №1 в настоящее время составляют совместную орбитальную группировку. НАН Беларуси и "Роскосмос" договорились расширить ее возможности за счет ресурса других российских спутников серий "Канопус-В" и "Канопус-В-ИК". Теперь в орбитальную группировку будут входить семь космических аппаратов. "Благодаря объединению этих спутников в единую группировку мы будем получать информацию не с периодичностью раз в 16-17 дней, а практически в режиме онлайн", - сказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. По его словам, обмен информацией будет проводиться на безвозмездной паритетной основе: российская сторона будет использовать данные с БКА, а белорусская - с российских спутников.

Кроме того, разрабатывается новый российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Если разрешение действующего Белорусского космического аппарата - 2 м, то у нового спутника оно составит 35 см. Подходит к завершению работа над эскизным проектом. Предполагается, что в будущем белорусско-российский спутник тоже войдет в орбитальную группировку.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подчеркнул, что для успешного развития экономик стран необходим устойчиво работающий орбитальный комплекс. "Реализация договоренностей наших стран в рамках Союзного государства о создании российско-белорусского космического аппарата - вопрос номер один, который мы должны не то что обсуждать, мы должны приступать к реализации", - сказал он. Глава "Роскосмоса" выразил надежду, что стороны найдут пути скорейшего продвижения в данном вопросе.

"В целом мы видим большую перспективу взаимодействия "Роскосмоса" с оптико-механическими предприятиями и предприятиями микроэлектроники Беларуси для создания и обновления орбитальных группировок", - заявил Дмитрий Рогозин.

Как сообщалось, срок эксплуатации на орбите действующего Белорусского космического аппарата продлен до конца 2021 года. Это означает почти двукратное превышение расчетного срока его применения и эквивалентно выведению на орбиту и эксплуатации второго спутника. Его работа имеет высокую значимость для многих отраслей. В 2019 году заказчикам выдано более 2 тыс. пакетов данных дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, которые суммарно покрывают площадь более 2 млн кв.км, на сумму порядка $4 млн.-0-

Фото Рамиля Насибулина