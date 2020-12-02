НАН Беларуси назвала лауреатов премий для молодых ученых 2020 года

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Премии имени академика Жореса Алферова присудили старшему научному сотруднику НПЦ НАН по материаловедению Татьяне Зубарь за цикл работ "Корреляция условий электрохимического синтеза, структуры и функциональных свойств наноструктурированных материалов для практических применений". Также был премирован заведующий научно-исследовательской лабораторией обособленного хозрасчетного подразделения "Научно-исследовательский институт импульсных процессов с опытным производством" Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Владислав Семашко за научную работу "Разработка детонирующих удлиненных зарядов для разделения частей цилиндрических изделий".

Лауреатами премии для молодых ученых имени академика Василия Купревича стали научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Татьяна Глевицкая за цикл работ "Получение и модификация полиэфирсульфоновых мембран для очистки воды и разделения технологических сред", научный сотрудник Института химии новых материалов НАН Александр Красковский ("Нано- и микроструктурированные материалы различного функционального назначения на основе пектинов") и ученый секретарь НПЦ НАН по биоресурсам Марина Малько ("Комплексная оценка мохообразных хвойных и широколиственных лесов Беларуси").

Премию для молодых ученых имени академика Всеволода Игнатовского решено присудить старшему научному сотруднику Центрального научного архива Института истории НАН Кириллу Сытько за цикл работ "Документы и материалы приходских архивов римско-католического костела Беларуси в XVI-XX веках: археографический, источниковедческий и палеографический анализ" и старшему научному сотруднику Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Анне Тяпковой ("Эволюция белорусских местечек и их современное состояние").

Премии для молодых ученых НАН Беларуси учреждены в 2019 году в целях поддержки и поощрения талантливых молодых ученых, работающих в организациях НАН Беларуси, стимулирования их творческой инициативы, укрепления кадрового потенциала. Всего присуждается 7 премий в размере 15 базовых ставок (Br2 775) каждая.-0-

НАН Беларуси присудила шесть премий 2020 года