НАН Беларуси присудила шесть премий 2020 года

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий академии 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Решено присудить шесть премий в области физико-технических и технических, биологических, медицинских, гуманитарных и социальных, аграрных, химических наук и наук о Земле", - рассказали в пресс-службе.

Отмечены авторские коллективы Физико-технического института НАН (за исследование и разработку энергоэффективных технологий автоматизированной пайки и термической обработки металлорежущего инструмента и технологической оснастки и их реализацию на белорусских предприятиях), Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН (за монографию "Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения").

В области химических наук и наук о Земле премия присуждена старшему научному сотруднику Института биоорганической химии НАН Ярославу Диченко, ведущему научному сотруднику Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ Ярославу Фалетрову и академику-секретарю Отделения химии и наук о Земле НАН Сергею Усанову (за новые подходы к изучению лигандов стероид-гидроксилаз человека - потенциальных лекарственных препаратов нового поколения).

В числе победителей также авторские коллективы Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (за разработку и внедрение биомедицинских клеточных продуктов на основе мезенхимальных стволовых клеток и новых инновационных методов клеточной терапии с их использованием в трансплантологии, онкогематологии и неврологии), Института истории НАН (за цикл работ "Славяне на территории Беларуси в догосударственный период") и НПЦ НАН по продовольствию (за цикл работ "Комплексная система достижения качества и безопасности пищевой продукции").

Премии НАН учреждены в 1995 году для поддержки отечественных ученых, научные работы которых получили признание в Беларуси и за ее пределами, оказали значительное влияние на выполнение государственных программ, способствовали развитию инновационной деятельности, повышению эффективности экономики страны, обеспечению продовольственной безопасности и решению задач охраны окружающей среды и здоровья населения. Премии также направлены на стимулирование творческой активности и профессионального роста ученых. С 2017 года такие конкурсы проводятся ежегодно. Размер одной премии составляет 35 базовых ставок (Br6475).-0-