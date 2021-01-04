НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Президиума Национальной академии наук определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2020 год в области фундаментальных и прикладных исследований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Авторский коллектив Института биоорганической химии и Объединенного института проблем информатики вошел в топ-10 за идентификацию методами компьютерного скрининга и молекулярного моделирования потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CoV-2.

Заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Сергей Какарека отмечен за численное моделирование распространения аэрозольно-газовых примесей в атмосфере Белорусской антарктической станции и установление тенденций их изменения за 30-летний период.

Коллектив авторов Института биохимии биологически активных соединений НАН и Гродненского государственного университета им. Я.Купалы оказался в списке лучших за разработку биомедицинской технологии восстановления клеток печени на основе комплекса физиологически активных соединений, обладающих высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью.

Также в числе победителей - коллектив ученых Института физики им. Б.И.Степанова (за установление механизма действия активных форм кислорода в реализации эффектов фотобиостимуляции низкоинтенсивным лазерным излучением репродуктивной функции животных) и аграрии НПЦ по земледелию (за создание гетерозисных гибридов озимой ржи на основе системы цитоплазматической стерильности как основы повышения генетического потенциала).

Авторский коллектив Объединенного института машиностроения и Института механики металлополимерных систем им. В.А.Белого будет награжден за создание информационных моделей - цифровых двойников гидро- и электромеханических приводов для проектирования и мониторинга транспортных машин нового поколения.

Среди попавших в десятку лучших - коллектив ученых Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова за разработку и применение механохимического наномодифицирования многофункциональных композиционных покрытий компонентов микротехники.

Ученые Института биоорганической химии вошли в число победителей за обнаружение феномена ускорения фосфоролиза нуклеозидов путем иммобилизации ферментных субстратов на анионообменниках как основы для высокоэффективного синтеза противоопухолевых препаратов.

Авторский коллектив Института микробиологии наградят за создание рекомбинантных штаммов бактерий - продуцентов человеческого белка аннексина в единстве с аденозин-деградирующими ферментами как основы создания биопрепаратов нового поколения.

Ученые НПЦ по биоресурсам определили степень математической значимости величин рисков проникновения и распространения чужеродных видов водных беспозвоночных на территории Беларуси.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в конце января 2021 года.-0-