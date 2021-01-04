НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 января 2021
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:40 Предъявлено обвинение минчанкам, разбросавшим саморезы возле административного здания Происшествия
16:39 ФОТОФАКТ: Сильный туман в Минске Регионы
16:16 Италия и Китай договорились о поддержке в проведении зимних Игр 2022 и 2026 годов Спорт
16:15 В Сербии вакцинация "Спутником V" начнется 5 января В мире
16:12 Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 января прямые телефонные линии Общество
16:01 В Барановичах жильцам частных домов стали выдавать контейнеры для раздельного сбора отходов Регионы
16:00 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Медведевым Президент
15:42 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял третье место на втором этапе "Дакар-2021" Спорт
15:38 Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартует в Беларуси 23 января Общество
15:10 НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год Общество
15:05 Подготовка к Играм в Токио и Пекине станет главной задачей МОК в 2021 году Спорт
15:01 "Белнефтехим" рассказал, как в 2021 году будет изменяться цена на автомобильное топливо Экономика
14:58 Завершено расследование дела по факту публичного оскорбления сотрудника милиции Происшествия
14:45 "Белавиа" возобновила полеты в Таллин Общество
14:43 В МЧС рассказали о взрыве в районе улиц Скрыганова-Бирюзова в Минске Происшествия
14:31 Минские таможенники пресекли канал поставки в ЕАЭС марихуаны и МДМА Происшествия
14:26 В Минске пресечены факты незаконной реализации икры, пиротехники и стеклоомывающей жидкости Происшествия
14:19 Энергетики восстанавливают электричество в 82 населенных пунктах Витебской области Регионы
14:16 Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ Регионы
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1869 пациентов с COVID-19, выписаны 995 Общество
14:04 Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом В мире
13:43 Президент Азербайджана подписал указ о создании фонда возрождения Карабаха В мире
13:40 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 февраля Общество
13:34 Завкафедрой политологии БГЭУ рассказал об особенностях подготовки специалистов Общество
13:31 Театр эстрады приглашает зрителей вместе отпраздновать Рождество и Старый новый год Афиша
13:17 Двоих мужчин с марихуаной задержали в Мозыре Происшествия
13:15 Информационные технологии прочно вошли в процесс обучения - эксперт Общество
13:14 Доллар и российский рубль на торгах 4 января подорожали, евро подешевел Экономика
13:13 Тестирование услуги по получению данных о месте жительства с помощью ID-карт началось в Беларуси Технологии
13:06 В Минской области за трое суток под колесами авто погибли 3 человека, 5 травмированы Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
04 января 2021, 15:10

НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Президиума Национальной академии наук определило топ-10 результатов деятельности ученых академии за 2020 год в области фундаментальных и прикладных исследований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Авторский коллектив Института биоорганической химии и Объединенного института проблем информатики вошел в топ-10 за идентификацию методами компьютерного скрининга и молекулярного моделирования потенциальных ингибиторов коронавируса SARS-CoV-2.

Заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Института природопользования НАН Сергей Какарека отмечен за численное моделирование распространения аэрозольно-газовых примесей в атмосфере Белорусской антарктической станции и установление тенденций их изменения за 30-летний период.

Коллектив авторов Института биохимии биологически активных соединений НАН и Гродненского государственного университета им. Я.Купалы оказался в списке лучших за разработку биомедицинской технологии восстановления клеток печени на основе комплекса физиологически активных соединений, обладающих высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью.

Также в числе победителей - коллектив ученых Института физики им. Б.И.Степанова (за установление механизма действия активных форм кислорода в реализации эффектов фотобиостимуляции низкоинтенсивным лазерным излучением репродуктивной функции животных) и аграрии НПЦ по земледелию (за создание гетерозисных гибридов озимой ржи на основе системы цитоплазматической стерильности как основы повышения генетического потенциала).

Авторский коллектив Объединенного института машиностроения и Института механики металлополимерных систем им. В.А.Белого будет награжден за создание информационных моделей - цифровых двойников гидро- и электромеханических приводов для проектирования и мониторинга транспортных машин нового поколения.

Среди попавших в десятку лучших - коллектив ученых Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова за разработку и применение механохимического наномодифицирования многофункциональных композиционных покрытий компонентов микротехники.

Ученые Института биоорганической химии вошли в число победителей за обнаружение феномена ускорения фосфоролиза нуклеозидов путем иммобилизации ферментных субстратов на анионообменниках как основы для высокоэффективного синтеза противоопухолевых препаратов.

Авторский коллектив Института микробиологии наградят за создание рекомбинантных штаммов бактерий - продуцентов человеческого белка аннексина в единстве с аденозин-деградирующими ферментами как основы создания биопрепаратов нового поколения.

Ученые НПЦ по биоресурсам определили степень математической значимости величин рисков проникновения и распространения чужеродных видов водных беспозвоночных на территории Беларуси.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в конце января 2021 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
академии исследование рейтинг ученые
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 января прямые телефонные линии
Фото из архива Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартует в Беларуси 23 января
Фото из архива "Белавиа" возобновила полеты в Таллин
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1869 пациентов с COVID-19, выписаны 995
Фото из архива "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 февраля
Фото из архива Завкафедрой политологии БГЭУ рассказал об особенностях подготовки специалистов
Главное
Александр Лукашенко и Андрей Швед Лукашенко: год будет непростым для Беларуси, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет
Швед: криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1869 пациентов с COVID-19, выписаны 995
АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ! Недвижимость в Минске для жизни и инвестиций
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Медведевым
Тестирование услуги по получению данных о месте жительства с помощью ID-карт началось в Беларуси
"Белнефтехим" рассказал, как в 2021 году будет изменяться цена на автомобильное топливо
В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система
НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2020 год
ГАИ рекомендует водителям быть предельно осторожными в условиях тумана
Дворец Независимости на несколько дней превратился в детскую "Планету фантазий"
Рунец проведет 5 января личный прием граждан
Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
Туман и дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 5 января
"Великий камень" и НАН Беларуси подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве
Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартует в Беларуси 23 января
Щекин: народное единство - залог будущего Беларуси
Доллар и российский рубль на торгах 4 января подорожали, евро подешевел
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 февраля
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.