НАН Беларуси планирует развивать сотрудничество с академиями наук Китая

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси планирует развивать сотрудничество с академиями наук Китая, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Гусаков

"Мы постоянно расширяем сотрудничество с КНР. Заключили договоры не только с Китайской академией наук, но и с целым рядом академий наук провинций Китая, создали совместные лаборатории. Китайские ученые - частые гости у нас. Мы обсуждаем различные проекты, предоставляем возможность познакомиться с результатами наших исследований, определяем направления дальнейшего сотрудничества. Будем развивать сотрудничество с Китаем во всех областях, в том числе по производству беспилотников", - сказал Владимир Гусаков.

НАН Беларуси в 2018 году стала одним из учредителей и полноправным членом Ассоциации международных научных организаций региона "Пояс и путь" (ANSO). На базе НАН совместно с китайскими партнерами создано 19 международных исследовательских центров и лабораторий. Организациями НАН по контрактам с партнерами из КНР в 2018 году было получено более $1,7 млн.

В Минске сегодня проходит сессия Общего собрания Национальной академии наук Беларуси - высшего коллегиального органа управления академии. В ее работе принимают участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые страны, а также представители государственных органов. На сессии рассматриваются итоги деятельности в 2018 году, задачи развития НАН Беларуси и научной сферы страны на 2019 год, а также внесение изменений в Положение о выборах членов НАН Беларуси. Во время мероприятия проходит также выставка "Молодая академия - IT-страна", на которой представлены разработки молодых ученых с использованием информационных технологий по различным направлениям: робототехника, биоинформатика, искусственный интеллект, смарт-материалы, IT для медицины и др.-0-

Фото Максима Гучека