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19 февраля 2020, 10:04

НАН Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий на выставке в Египте

Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий на выставке "Беларусь - Египет: партнерство, обращенное в будущее" в Каире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Ученых Беларуси и Египта связывают плодотворные научные связи. Между НАН Беларуси и Академией научных исследований и технологий Египта подписано соглашение о сотрудничестве, по которому реализуются пять совместных научно-исследовательских проектов в сферах растениеводства, наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения. Данные проекты будут представлены на выставке в Каире", - рассказали в пресс-службе.

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению продемонстрирует типовую модульную станцию комплексной очистки воды СКОВ "Геопрофиль". Она предназначена для очистки воды из подземных источников от растворенных в ней примесей (железа, марганца, мутности, цветности, сероводорода, солей аммония и др.). Станция может быть встроена в новые или существующие объекты водоснабжения населенных пунктов. Все оборудование выполнено из нержавеющей стали. Предусмотрена полная автоматизация с передачей данных через интернет. "Также ученые НПЦ представят опытный образец суперконденсатора на основе графенсодержащего материала. Аналогов данной разработки в мире нет", - отметили в пресс-службе.

НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН покажет целый ряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа "Буревестник", "Бусел М40" и "Бусел М50", макет "Ястреба", беспилотник на базе дирижабля. БЛА предназначены для видеомониторинга местности и объектов, сопровождения подвижных объектов с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям.

Ученые Института генетики и цитологии НАН представят на выставке в Каире биотехнологии для животноводства, рыбоводства, растениеводства, продовольствия (качественные продукты и корма). Данные инновационные технологии позволяют проводить генетическую экспертизу крупного рогатого скота, свиней, устанавливать видовую принадлежность рыб семейства осетровых, лососевых, растительноядных и продукции из них методом ДНК-анализа, проводить маркер-сопутствующую селекцию сельскохозяйственных растений по генам устойчивости и качества, определять наличие генетически модифицированных источников в сельхозсырье, пищевых продуктах, кормах и семенном материале. Ученые презентуют также современные генетические технологии в медицине и спортивную генетику.-0-

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