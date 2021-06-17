НАН Беларуси придает особое значение развитию сотрудничества с Турцией - Гусаков

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук в ближайшее время подготовит перечень конкретных проектов по направлениям, представляющим для Турции особый интерес. Об этом заявил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время переговоров с делегацией Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) во главе с председателем правления Йылмазом Сойджаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

НАН Беларуси придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Турцией, отметил Владимир Гусаков. "У нас имеются продолжительные связи с турецкой стороной. Мы активно сотрудничаем с Турецким исследовательским советом по науке и технологиям (ТЮБИТАК) и Турецкой академией наук, с которыми у нас есть соглашения о научном сотрудничестве. Но мы считаем, что наш научный потенциал реализуется не в полной мере", - подчеркнул он. Руководитель Академии наук предложил турецкой стороне широкий спектр направлений для реализации.

В свою очередь Йылмаз Сойджан отметил, что сегодня Турция особенно заинтересована в белорусских инновациях в сфере компонентов для электротранспорта, суперконденсаторов, биотехнологий, фармацевтики.

В ходе переговоров обсуждались перспективы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере инновационных технологий и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Среди направлений, которые представляют взаимный интерес, были названы также беспилотные летательные аппараты, новые биоматериалы, в том числе биоразлагаемые, лазерные технологии, новые сорта сельскохозяйственных культур, а также совместные исследования в области наблюдения и контроля за загрязнением воздуха в Антарктиде.-0-