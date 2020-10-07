НАН Беларуси проводит конкурс на лучшее освещение в СМИ научных достижений 2020 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси проводит конкурс на лучшее представление научных достижений 2020 года в СМИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Конкурс проводится с целью формирования целостного позитивного образа науки, повышения ее авторитета, привлечения внимания широких слоев общественности к достижениям белорусских ученых, стимулирования творческой и профессиональной активности как журналистов, так и непрофессиональных популяризаторов науки", - отметили в НАН.

В конкурсе несколько номинаций: "Лучшая публикация", "Лучшая публикация в научно-популярном издании", "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении", "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет".

Материалы на конкурс принимаются до 20 декабря на бумажном и электронном носителях по электронной почте press@presidium.bas-net.by и по адресу: Минск, пр.Независимости, 66, Президиум НАН Беларуси (каб. 411).-0-