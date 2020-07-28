НАН объявила конкурс творческих письменных работ "За што я люблю родную зямлю"

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси объявила о проведении республиканской акции - конкурса творческих письменных работ "За што я люблю родную зямлю", посвященную Году малой родины. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института языкознания имени Якуба Коласа НАН Игорь Копылов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Национальной академии наук возникла идея объявить республиканскую акцию - конкурс творческих письменных работ "За што я люблю родную зямлю". Предусмотрен ряд тем: "За што я люблю свой край", "Мова маёй малой радзiмы", "Родная зямля - крынiца натхнення", "Квітней, мая Радзіма". Желательно, чтобы в этой акции принимали участие граждане Беларуси любого возраста и социального статуса", - сказал Игорь Копылов.

Директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Иван Саверченко подчеркнул, что Национальная академия наук Беларуси многое делает для укрепления духовно-культурного суверенитета страны, гуманитарной безопасности, налаживания межкультурного сотрудничества. "Мы работаем над этим системно, год за годом, на регулярной основе. Хотелось бы привлечь к творческой, исследовательской работе широкую общественность. Участники конкурса могут рассказать о дорогих сердцу родных уголках, о нашем национально-культурном наследии", - отметил он.

"Важнейший критерий, который будет положен в основу оценки этих работ, - оригинальность и свежесть, нетрадиционный взгляд на действительность. Задача - не перечислить достижения своего родного края, а показать свое видение сделанного, увидеть перспективу развития, художественно изложить и передать и свои чувства, и чувства близких, знакомых. Работа должна быть актуальной, ее должно быть интересно читать", - обратил внимание заместитель директора по научной работе Института языкознания им.Я.Коласа НАН Сергей Гаранин.

На базе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН для оценки работ создана комиссия с участием ведущих ученых. "Комиссия будет отдельно рассматривать любительские и профессиональные работы. Одно дело, когда участвует школьник, и совсем другое, если журналист. Лучшие работы будут отмечены призами, дипломами, грамотами. По итогам планируем опубликовать сборник работ, а если их наберется достаточно, то и не один", - поделился планами Игорь Копылов.

В НАН с 31 августа по 6 сентября планируется чествование победителей конкурса. Их также поздравят в Белыничах во время празднования Дня белорусской письменности.

Работы на конкурс можно будет прислать до 23 августа. Максимальный размер - 10 печатных страниц. Приветствуются и небольшие произведения, в том числе стихи. Желательно, чтобы работы были написаны на белорусском языке. Условия конкурса будут в ближайшее время размещены на сайте НАН Беларуси.-0-