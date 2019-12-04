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04 декабря 2019, 17:18

НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией

Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией. Такие данные приводятся на сайте Института социологии Национальной академии наук, сообщает БЕЛТА.

Постоянным мониторингом политической и социально-экономической ситуации в белорусском обществе с 2002 года занимается Институт социологии НАН Беларуси. Он регулярно проводит республиканские и региональные исследования по актуальным вопросам. Институт социологии несколько раз в год спрашивает белорусов о том, как, по их мнению, должны строиться отношения Беларуси и России.

"По данным исследования 2019 года, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как "партнерские отношения"). При этом 36,1% респондентов считает, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления ("союзнические отношения"). Число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7%", - проинформировали в НАН. В Институте социологии отметили, что количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.

При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6%).

В НАН напомнили об исследовании Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО. "По его результатам, более половины белорусов (57,6%) высказались за союзнические отношения между Беларусью и Россией, около трети (31,8%) - за партнерские (в сумме - почти 90%). Многими официальными и неофициальными изданиями это было воспринято в искаженном виде. Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатам, но и данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно работающих на территории Беларуси", - подчеркнули в Академии наук.

"Возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга", - добавили в Институте социологии.

В последнее время СМИ уделяют большое внимание результатам различного рода исследований общественного мнения, которые проводят среди белорусов зарубежные организации. Ученые призывают тех, кто захочет ознакомиться с результатами подобных опросов, не упускать из виду ряд аспектов. Так, организация должна быть аккредитована комиссией по опросам общественного мнения при НАН Беларуси, чтобы иметь возможность проводить социологические опросы на территории страны с целью изучения общественно-политической ситуации. "Если организация эту процедуру не проходит, соответственно, и проводить социологические исследования на данную тему она не имеет права. Важно иметь в виду, что к аккредитованным социологическим службам предъявляются повышенные требования в отношении методологии и методики исследований, репрезентативности выборочной совокупности и прочего. Это своего рода гарант достоверности результатов социологического исследования", - пояснили в НАН.

Одним из основных аспектов, влияющих на результативность данных, специалисты назвали формулирование недвусмысленных вопросов в социологическом инструментарии. Формулировки вопросов и вариантов ответа не должны допускать их неоднозначного понимания и интерпретации, ставить респондентов в замешательство. Кроме того, необходимо иметь четкое понимание, кто выступает заказчиком и исполнителем исследования. "Как показывает опыт, уже на этапе идентификации этих организаций (даже не читая текст) можно получить представление о том, в какую сторону будут тяготеть полученные результаты - особенно если вопросы касаются таких чувствительных для общественности тем, как политика и экономика. Зачастую оказывается, что условная европейская социологическая служба задает гражданам те же вопросы, что и пророссийские социологи, однако получает диаметрально противоположные результаты", - обратили внимание в Институте социологии.

"Если социологическая служба, публикуя результаты исследования, касающиеся политической ситуации в Беларуси, не предоставляет исчерпывающих доказательств в виде обоснования объема выборочной совокупности, соответствия методики задачам исследования, не проводит контроль качества работы интервьюеров (или операторов телефонной связи) и в принципе не имеет аккредитации, то результаты подобных исследований стоит как минимум ставить под сомнение. Убедиться в объективности и достоверности таких данных зачастую не представляется возможным даже профессиональному социологу", - резюмировали в Академии наук.-0-

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