НАН презентовала новый беспилотник "Мишень"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук презентовала новый беспилотный летательный аппарат "Мишень" на выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

Беспилотник с турбореактивным двигателем предназначен для имитации воздушных целей (реактивного боевого самолета, крылатой ракеты, БЛА) для учебно-боевых тренировок подразделений и частей ВВС и войск противовоздушной обороны. "Он отличается простотой в использовании и высокой скоростью - до 400 км/ч. Это первая модель беспилотника с турбореактивным двигателем, которую мы разработали. До этого был беспилотник-мишень с электрическим двигателем. Он имеет свои преимущества, но у турбореактивного скорость выше", - рассказали в НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН.

Ученые и исследователи страны представили на выставке ко Дню белорусской науки около 400 инновационных разработок. Свои результаты продемонстрировали организации НАН, министерств образования, промышленности, здравоохранения, связи и информатизации, МЧС, Государственного комитета по науке и технологиям.-0-