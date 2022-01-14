НАН разработала проект концепции развития исследований в сфере микроэлектроники

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции развития в Беларуси исследований и разработок в области создания экспортно ориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы на 2021-2025 годы одобрен на заседании бюро Президиума Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Документ разработан НАН Беларуси при участии ОАО "Интеграл", ОАО "Планар", Минского НИИ радиоматериалов, БГУ, БГУИР и БНТУ. Как отмечено в постановлении бюро Президиума, микроэлектроника - критически важное направление развития экономики страны и служит основой большинства современных технологий. Для устойчивого развития в стране современных систем связи, искусственного интеллекта, космических технологий, авто- и тракторостроения, электротранспорта, беспилотных комплексов, сельхозмашиностроения, авиастроения, навигации, банковской системы, приборостроения, военной техники, систем управления необходима собственная микроэлектронная компонентная база.

В проекте концепции представлен обзор основных мировых и отечественных направлений развития микроэлектроники, анализ национальных стратегий и программ развития микроэлектронной промышленности в Беларуси, России, США, КНР, а также стратегий развития основных производственных предприятий страны в данной области.

Определены основные направления исследований и разработок на 2021-2025 годы в области микро-, опто-, СВЧ-электроники. Среди них - разработка датчиков и микросенсоров для роботизированных систем широкого профиля применения, нового технологического, сборочного и контрольно-измерительного оборудования для микроэлектроники, новых материалов и технологий для защиты электронных компонентов, радиоэлектронного и информационного оборудования, биологических объектов от внешних энергетических воздействий. Также в планах создать новое поколение материалов, структур и электронных компонентов для систем преобразования солнечного излучения в электрическую энергию для гражданского, космического и двойного применения.

В проекте концепции отмечается: обеспечить национальную безопасность и независимость Беларуси невозможно без создания и использования в критически важных отраслях доверенной (отечественной) электронной компонентной базы. "Поэтому в условиях новых политических реалий, ожесточенной борьбы за обладание рынками, принятия жестких решений в межгосударственных отношениях и установления нового международного порядка с применением санкционных технологий такая отрасль экономики, как микро-, опто- и СВЧ-электроника, должна быть отнесена к критически важному направлению развития экономики Беларуси", - подчеркнули в НАН. В проекте концепции предлагаются меры для развития отечественной твердотельной микро-, опто- и СВЧ-электроники и электронного машиностроения, обеспечения необходимой импортонезависимости микроэлектроники и радиоэлектронной продукции.

Проект концепции будет направлен в Министерство промышленности, Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям и Совет Министров для рассмотрения.-0-