НАН выбрала лучших пишущих о науке журналистов

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2021 года в средствах массовой информации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В номинации "Лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети Интернет" премии присуждены корреспонденту отдела экономической и научной информации главной редакции информации БЕЛТА Валерии Гавриловой - за цикл материалов о деятельности НАН Беларуси; редактору отдела редакторов дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании Арине Мариновой - за цикл материалов о вкладе белорусской науки в развитие общества на сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube-канале телеканала "Беларусь 1"; специальному корреспонденту корреспондентского пункта Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в Республике Беларусь" Станиславу Андросику - за цикл материалов о вкладе ученых НАН Беларуси в развитие общества.

В номинации "Лучшая публикация" бюро Президиума НАН Беларуси приняло решение присудить премии конкурса обозревателю редакции газеты "Рэспубліка" Вере Ганкиной-Бутько (Артеага) - за цикл статей о вкладе ученых НАН Беларуси в развитие белорусской науки; редактору отдела газеты "Звязда" Надежде Николаевой (Рассолько) - за цикл материалов о достижениях Национальной академии наук Беларуси; обозревателю журнала "Вестник Белнефтехима" Наталье Нияковской - за цикл статей о роли белорусской науки в жизни общества.

В номинации "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении" победителями стали редактор отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Валерия Васильева - за цикл телевизионных программ "Наукомания" на телеканале "Беларусь 3"; заместитель директора дирекции информационного и общественно-политического вещания главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио Павел Лазовик и комментатор Елена Швайко - за цикл программ "Актуальны мікрафон"; ведущая программы отдела ведущих информационно-аналитических программ ЗАО "Второй национальный телеканал" Екатерина Круталевич - за освещение инновационной деятельности НАН Беларуси в информационных программах телеканала ОНТ.

Бюро Президиума в номинации "Лучшая публикация в научно-популярном издании" присудило победу заведующей центром истории науки и архивного дела Института истории НАН Марине Глеб, старшему научному сотруднику центра истории науки и архивного дела того же института Марине Красновой и заведующему Центральным научным архивом НАН Беларуси Дмитрию Кренту - за цикл материалов, посвященных 100-летию Инбелкульта в газете "Навука"; ведущему редактору научно-практического журнала "Наука и инновации" Татьяне Жданович - за цикл материалов, посвященных молодым ученым НАН Беларуси; заместителю главного редактора журнала "Белорусское сельское хозяйство" Ольге Еременко - за цикл статей в журнале.

Конкурс на лучшее представление научных достижений 2021 года в средствах массовой информации проводился в 12-й раз по четырем номинациям. По каждой из номинаций присуждены три премии. В конкурсе могли принимать участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы, популяризаторы науки. Право выдвижения работ для участия в конкурсе предоставлялось редакциям средств массовой информации, разместившим выдвигаемую работу, а также автору в порядке самовыдвижения. В этом году на конкурс было представлено 108 работ 25 авторов. Награждение лауреатов будет приурочено ко Дню белорусской науки.-0-