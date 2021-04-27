Наноспутник и прототип вакцины от COVID-19 - что вошло в программу "Наукоемкие технологии и техника"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу "Наукоемкие технологии и техника" на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 года №245, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Цель программы - формирование наукоемкой экономики путем обеспечения научных, экономических и геополитических интересов страны, национальной биоресурсной и экологической безопасности, технологического развития отраслей для достижения конкурентных преимуществ. "Одна из важнейших задач на современном этапе - научное сопровождение развития новых секторов экономики: атомной энергетики, космической деятельности, электромобилестроения, биотехнологической фармацевтики", - говорится в документе.

В программу включено семь подпрограмм: "Инновационные биотехнологии", "Освоение в производстве новых и высоких технологий", "Научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской атомной электростанции и перспективных направлений развития атомной энергетики", "Инновационные продукты на основе минерального и органического сырья", "Химические продукты и молекулярные технологии", "Исследование и использование космического пространства в мирных целях", "Развитие электротранспорта".

Программой предусмотрены научные исследования по созданию прототипа вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, обеспечение эффективного международного сотрудничества в области развития атомной энергетики, эксплуатация Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. В планах также запуск научно-образовательного спутника БГУ, создание опытного экспериментального производства средств электротранспорта.

Ответственным заказчиком программы определена Национальная академия наук. На финансирование планируется направить около Br356 млн.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-