Нарушающие законодательство наблюдатели должны понимать неизбежность наказания - Зуева

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последние дни из разных регионов поступают сообщения о лишении наблюдателей аккредитации. По данным на 5 августа, зафиксировано около 40 таких случаев, основание - нарушение наблюдателями избирательного законодательства, сообщает БЕЛТА.

Например, такой случай произошел на участке №5 города Полоцка. "Я с первого дня на участке и своими глазами видела, как вел себя наблюдатель от Витебской областной организации партии БНФ Александр Отвалко, который сегодня лишен аккредитации. Он нарушил все что можно. Начиная с того, что требовал остаться четвертым наблюдателем, мешал работе комиссии, и заканчивая тем, что опрашивал избирателей, вел агитацию, что вообще недопустимо. А сегодня он снова ворвался на участок, скандалил, - рассказала наблюдатель на этом участке Людмила Зуева. - Создается впечатление, что именно ради этого скандала и пиара человек решил стать наблюдателем. У него была возможность по очереди наблюдать на этом участке уже завтра, но ему это не надо - ему нужен скандал. Я хочу отметить, что те наблюдатели, которые сознательно нарушают законодательство, должны понимать неизбежность наказания".

Еще один пример - из Могилева. На участке №45 также был лишен аккредитации один из наблюдателей за нарушение избирательного законодательства.

"Владимир Прибитковский с самого начала вел себя вызывающе: разговаривал на повышенных тонах, требовал допустить его на участок, хотя согласно очередности он не мог здесь находиться. Поскольку наблюдать за процессом голосования он возможности не имел, то стал опрашивать одного из тех, кто пришел на участок, будет ли он голосовать или нет. Он пытался за дверью вести какой-то свой подсчет прибывших на участок и проголосовавших. На требования комиссии прекратить опросы и мои замечания, что он не имеет законного права как наблюдатель такое делать, он вообще не реагировал. Естественно, его лишили аккредитации, что вполне закономерно и правильно", - рассказала наблюдатель на этом участке Елена Булай.-0-