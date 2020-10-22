Нарышкин: спецслужбы могут сделать многое для защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецслужбы могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы Беларуси и России и защитить от возникающих угроз. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель СВР в начале встречи поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи и передал приветственные слова от Президента России Владимира Путина. "Спасибо за теплые слова и приветствие, за возможность встретиться и поговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений между странами, - сказал он в ответ на приветствие Александра Лукашенко. - Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания".

Сергей Нарышкин также выразил признательность белорусским коллегам за организацию в Минске заседания коллегии двух спецслужб. "Благодарю наших коллег за то, что мы сегодня здесь встречаемся, в очередной раз проводим совместное заседание коллегий наших специальных служб. Проводим его в непростое время", - заметил он.

Директор СВР подчеркнул, что солидарен с той оценкой обстановки вокруг Союзного государства, о которой заявил в начале встречи Президент Беларуси. "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал Сергей Нарышкин.-0-