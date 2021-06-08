Нас не удалось превратить во врагов, уничтожающих друг друга и свою страну - Шишкин

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нас не удалось превратить во врагов, уничтожающих друг друга и свою страну. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики, главный редактор учреждения "Редакция газеты "Свабоднае слова" Андрей Шишкин.

"Уже почти год отделяет нас от августовских событий 2020-го. Оценивая их с позиции сегодняшнего дня, с сожалением приходится констатировать, что кое в чем организаторы провалившейся цветной революции тогда все же преуспели. Используя приемы психологической войны и грязные политтехнологии, они сумели внести раздор в белорусское общество, перессорили многих знакомых, друзей и даже семьи. Но, к чести белорусов, нас не удалось превратить во врагов, уничтожающих друг друга и свою страну. Сегодня, когда схлынули эмоции и улеглись страсти, к подавляющему большинству из числа так называемой протестной массы пришло понимание, что конфронтация - это путь в никуда, что все мы, белорусы, находимся в одной лодке, ее нельзя раскачивать и топить в угоду ложным целям и псевдоценностям", - сказал Андрей Шишкин.

Сенатор отметил ключевую роль указа об объявлении 2021 года Годом народного единства. "Это был знаковый посыл тем белорусам, которые встали на путь вражды. Мы прожили трудный 2020 год, перевернули страницу и сообща продолжили обустраивать свою суверенную и независимую страну - Республику Беларусь. А здесь, в самом центре Европы, найдется место всем, несмотря на разные политические взгляды и убеждения, главное - по-настоящему любить свою Родину и вместе делать все для ее величия и процветания", - подчеркнул он. -0-