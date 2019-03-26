Нацагентства по туризму Беларуси и Албании подпишут соглашение о сотрудничестве

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные агентства по туризму Беларуси и Албании подпишут соглашение о сотрудничестве. С такой инициативой выступил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на встрече с заместителем министра туризма и окружающей среды Албании Адрианом Каменицей, сообщали БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

По словам Михаила Портного, в последние годы граждане Беларуси начали активно осваивать курорты Албании, открывая для себя новое туристическое направление. "Об отдыхе в вашей стране отзывы в абсолютном большинстве положительные. Людям нравится уровень сервиса, соотношение цены и качества услуг, доброжелательность и гостеприимство албанцев. Нам бы хотелось, чтобы и граждане Албании открыли для себя Беларусь. На данном этапе важно наладить постоянный обмен информацией, привлекая для этого специалистов в области маркетинга, рекламы, PR-технологий",- сказал Михаил Портной.

Албании интересен белорусский опыт строительства современных спортивных объектов. "В Албании спорт очень любят. Для нас опыт строительства и дальнейшего использования таких сооружений был бы полезен. Молодым людям интересен спорт, тем, кто постарше, - ваши санатории, памятники истории, культурные мероприятия. Вижу, что потенциал для расширения взаимовыгодного партнерства значительный", - отметил Адриан Каменица.

Делегации из Албании также презентовали II Европейские игры, которые в июне пройдут в Минске.-0-