Нацбанк предупреждает о телефонных мошенниках, убеждающих граждан взять кредит

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк предупреждает о телефонных мошенниках, которые убеждают взять кредит, а затем завладевают средствами, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Злоумышленники, представляясь по телефону сотрудниками банка, под различными вымышленными предлогами убеждают граждан оформить кредит и перечислить средства на определенный счет. В числе их методов - сообщить по телефону, что якобы мошенники от имени гражданина пытаются оформить в банке кредит. Человеку предлагают принять конфиденциальное участие в изобличении мошенников, и он убеждается в необходимости оформить реальный кредитный договор (как правило, в нескольких банках) и перечислить средства на определенный счет якобы для обеспечения их сохранности. Одновременно гражданина убеждают, что погашать взятый кредит не нужно. Злоумышленники просят не перезванивать в банк и не проверять сведения, так как это может навредить "расследованию", предупреждая при этом об уголовной ответственности за разглашение. В итоге гражданин заключает реальный кредитный договор (или несколько) и полученные денежные средства перечисляет злоумышленникам.

Национальный банк рекомендует банкам перед оформлением и выдачей кредита физическому лицу проводить подробный анализ кредитного отчета, полученного в Кредитном регистре. "При этом следует акцентировать внимание на информации о количестве запросов других пользователей Кредитного регистра к кредитной истории конкретного гражданина в момент его обращения в учреждение. Это может свидетельствовать об обращении данного субъекта в другие финансовые учреждения еще до оформления кредитной сделки. Также считаем необходимым обеспечить проведение сотрудниками банков обязательной информационно-разъяснительной работы с клиентами, обратившимися с заявками на кредитование", - говорится в письме регулятора банкам.

В 2021 году в Беларуси зарегистрировано 3409 мошенничеств, из которых более 2 тыс. совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общий ущерб только физическим лицам составил более Br400 тыс.-0-